5 squalificati per un turno in Serie A

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Sono cinque i giocatori fermati per un turno dal giudice sportivo in Serie A, dopo l'esame delle partite dell'11/a giornata. Si tratta di Nuytinck (Udinese), Stulac (Parma), Tanasijevic (Chievo), Everton Luiz (Spal) e Meite (Torino). Tra le ammende alle società spicca quella comminata all'Inter (10.000 euro) "per avere suoi sostenitori, al 24' del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra". Ottomila euro dovrà pagare l'Atalanta "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala, due fumogeni ed un petardo".