6-0 della Roma al Latina. Doppiette di Dybala e di Belotti

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - La Roma fa due su due nelle amichevoli a Trigoria. Dopo la vittoria di sabato scorso contro la Boreale, questa mattina i giallorossi hanno battuto 6-0 il Latina, formazione di Serie C. Alla fine del primo tempo il parziale era di 2-0, in gol Belotti e ancora il giovane Pagano, il quale aveva già sbloccato la gara di sabato scorso contro la Boreale. Costretto a uscire al 29' Solbakken per una botta, al suo posto El Shaarawy. Nella ripresa due cambi per Mourinho che inserisce Rui Patricio per Svilar e Dybala per Karsdorp.

Appena entrata la Joya ha segnato il 3-0 calciando di prima su assist di El Shaarawy e poi ha siglato la doppietta con il pallonetto a scavalcare il portiere avversario. Doppietta anche per Belotti che prima di sedersi in panchina ha trovato il 5-0, con Mourinho che nella mezz'ora finale ha mandato in campo i nazionali rientrati lunedì scorso. Esordio per N'Dicka e Kristensen, poi dentro anche Pellegrini, Celik, Spinazzola, Cristante e Ibanez, quest'ultimo in gol di testa a due minuti dallo scadere per il 6-0 finale che ha visto il solo Bove giocare tutta la partita. (ANSA).