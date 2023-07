MilanNews.it

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione in casa rossonera. Fra meno di una settimana, più precisamente fra 6 giorni, il prossimo 10 luglio, il Milan si ritroverà - eccezion fatta per i giocatori impegnati con le nazionali fino a metà o fine giugno - al centro sportivo di Milanello per l'inizio delle ostilità della nuova annata 2023/2024.