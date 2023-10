7 gol concessi e due clean sheet: I numeri delle prime 8 giornate di Mike Maignan

vedi letture

La sosta per la nazionali causa uno stop forzato al campionato, ecco dunque che, dopo 8 giornate di campionato, diventa l'occasione per un bilancio delle prime prestazioni. Ecco i numeri di Mike Maignan in questo inizio di Serie A. Il portiere del Milan ha disputato 6 partite su 8, due saltate per infortunio. Il francese ha mantenuto la porta inviolata in 2 occasioni, subendo poi 7 gol in totale, di cui 6 da dentro l'area. Sono 13 le parate effettuate, 6 da dentro l'area e 7 da fuori.