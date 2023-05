74 anni fa la tragedia di Superga, il Milan ricorda il Grande Torino: "Rendiamo omaggio a chi ha fatto la storia del calcio"

Oggi, giovedì 4 maggio 2023, sono esattamente 74 anni da quando l'aereo con a bordo il Grande Torino si schiantò sul colle di Superga. E per ricordare quella tragedia in cui sono morte 31 persone, anche il Milan ha voluto pubblicare un messaggio su Twitter: "Rendiamo omaggio a chi ha fatto la storia del calcio".

Honouring the memory of the ‘Grande Torino’ ❤️



Rendiamo omaggio a chi ha fatto la storia del calcio ❤️

#SempreMilan pic.twitter.com/OuRaYoHRMS