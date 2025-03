8 Marzo, FIGC: "Non è calcio femminile, è calcio"

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Non è calcio femminile, è calcio". La frase pronunciata tempo fa dal ct delle azzurre, Andrea Soncin, è stata scelta dalla Figc per celebrare la Giornata internazionale della donna. Pubblicata sul sito e sui canali social della Federazione - insieme con l'immagine di un'esultanza della nazionale con la nuova maglia Adidas, la prima appositamente ideata per la nazionale femminile - intende sottolineare, spiega una nota della Figc, la necessità di portare avanti una vera e propria rivoluzione culturale e linguistica, volta ad accompagnare la crescita del movimento femminile. La grafica, pubblicata sul sito e sui canali social della Federazione, intende sottolineare la necessità di portare avanti una rivoluzione culturale e linguistica, volta ad accompagnare la crescita del movimento femminile.

"La Figc e l'intero movimento sono impegnati in un profondo e radicale processo evolutivo che attraversa il nostro Paese nel campo dei diritti e delle pari opportunità - dichiara il presidente federale Gabriele Gravina - il calcio può e vuole fare la sua parte nel contribuire a rendere la nostra società più moderna e inclusiva. Lo storico riconoscimento dello status di professioniste alle calciatrici e il continuo investimento nello sviluppo del calcio di base praticato dalle bambine rappresentano dei punti fermi della mission federale, affinché i principi che ispirano una giornata come questa siano vissuti tutto l'anno in maniera sempre più responsabile e condivisa". (ANSA).