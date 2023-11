8 'sani', 18 problemi muscolari: la lista completa degli infortuni del Milan in stagione

Il computo degli infortuni in casa Milan è da aggiornare, purtroppo per i tifosi rossoneri in misura quasi quotidiana. Quello occorso a Malick Thiaw - qui il punto - è lo stop fisico numero 25 in stagione per la squadra di Stefano Pioli, un dato che inizia a diventare particolarmente preoccupante per il tecnico emiliano e per i tifosi.

Solo 8 giocatori "sani"

Prima di approfondire il numero complessivo, un altro dato è allarmante: appena otto giocatori del Milan, di cui tre titolari, non sono incappati in alcuno stop fisico. Si tratta di: Giroud (che ha avuto un problema, ma in nazionale), Reijnders, Tomori, Mirante, Adli, Pobega, Romero e Florenzi.

18 infortuni muscolari

L'altro elemento preoccupante, appunto, è quello legato a questo tipo di stop, che in questo numero è difficile ritenere davvero casuali. Di seguito la lista completa.

INFORTUNI RELATIVI ALLA STAGIONE PRECEDENTE

Ismael Bennacer - Lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro

INFORTUNI DI LUGLIO 2023

Junior Messias – Lesione muscolare coscia

Davide Calabria – Affaticamento

INFORTUNI DI SETTEMBRE 2023

Mattia Caldara - Operato alla caviglia destra

Theo Hernandez – Botta al polpaccio

Pierre Kalulu – Lesione al retto femorale sinistro

Mike Maignan – Risentimento al flessore sinistro

Theo Hernandez – Edema muscolare

Davide Calabria – Edema muscolare

Rade Krunic – Lesione al bicipite femorale della coscia destra

Ruben Loftus-Cheek: Lesione al muscolo pettineo (poi solo infiammazione)

INFORTUNI DI OTTOBRE 2023

Samuel Chukwueze – Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra

Marco Sportiello – Lesione gemello mediale del polpaccio sinistro

Noah Okafor – Affaticamento alla coscia

Luka Jovic – Affaticamento durante il riscaldamento di PSG-Milan

Simon Kjaer – Affaticamento

Christian Pulisic – Contrattura al flessore

Pierre Kalulu – Lesione al tendine retto femorale sinistro

Marco Pellegrino – Frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro

INFORTUNI DI NOVEMBRE 2023

Theo Hernandez – Contusione alla caviglia

Christian Pulisic – Contrattura al flessore

Rafael Leao – Lesione di primo grado del bicipite femorale destro

Davide Calabria – Edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro, sono state escluse lesioni

Noah Okafor - Lesione al bicipite femorale della coscia destra

Malick Thiaw - Lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra