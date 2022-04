9 aprile 1938, la BBC trasmette in diretta tv per la prima volta una partita

Fonte: tuttomercatoweb

Il 9 aprile 1938 la partita valida per il Torneo Interbritannico fra Inghilterra e Scozia, giocata a Wembley, entra nella storia per essere la prima partita mai trasmessa per intero in diretta da una televisione. La BBC, nata inizialmente come radio, decide di espandersi anche come televisione nel 1936. Dopo aver trasmesso alcune partite registrate dell'Arsenal, il noto canale inglese decide di puntare sulla gara conclusiva del prestigioso torneo, il più antico fra squadre nazionali (nacque nel 1883). Per la cronaca vinse la Scozia per 1-0, risultato ininfluente poiché fu l'Inghilterra ad aggiudicarsi il torneo.