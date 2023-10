9 ottobre 1988, la Serie A apre a 3 stranieri per rosa. E il campionato diventa a 18 squadre

vedi letture

Trentacinque anni fa ci fu una svolta che cambiò in qualche modo la storia della Serie A. La data è di quelle importantissime per il campionato italiano, che eccezionalmente iniziò in ritardo a causa delle Olimpiadi di Seoul, che si sono tenute dal 17 settembre al 2 ottobre del 1988. Il torneo fino a quel momento era composto da 16 squadre, ma venne deciso di allargare la competizione a 18 formazioni: le giornate non furono più 30, ma 34 e a giovarne furono soprattutto gli appassionati.

L'altra grande novità che venne introdotta invece riguardò gli stranieri, che prima potevano essere solamente 2 per club. Nella stagione '88-'89 ogni società poté tesserarne 3, quindi uno in più rispetto al passato, e questo facilitò l'arrivo in Italia di tanti campioni. Nella Serie A che incoronò l'Inter di Trapattoni, che stracciò ogni record totalizzando 58 punti totali (con la vittoria che ne valeva 2), approdarono Frank Rijkaard nel Milan, Lothar Matthaus e Andreas Brehme nell'Inter, Alemão nel Napoli, Claudio Caniggia nell'Hellas Verona, Ruben Sosa nella Lazio, Rui Barros e Oleksandr Zavarov, primo sovietico a giocare in Italia, nella Juventus, Muller nel Torino e molti altri ancora.