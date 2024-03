90' per Simic nella sconfitta della Serbia U19 contro la Danimarca

Se i compagni di squadra Zeroli e Bartesaghi gioiscono per la vittoria dell'Italia sulla Scoza, Jan-Carlo Simic non può fare lo stesso: la Serbia U19 ha infatti perso contro la Danimarca in questa prima giornata di qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

C'è tanto rammarico nei ragazzi del CT Krivokapic, arresisi agli avversari a pochi minuti dal traguardo finale. La Danimarca ha infatti trovato il gol del vantaggio all'84', per poi infliggere a Simic e compagni il ko definitivo due minuti più tardi. Partita comunque di livello del giovane difensore del Milan, il quale è stato schierato in una posizione indeta: mezz'ala in un centrocampo a tre.

IL TABELLINO

SERBIA-DANIMARCA 1-3 (0-1)

Serbia (4-3-3): Lijeskic; Djekic, Serafimovic, Majstorovic, Bukinac; Simic, Vukicevic, Stankovic; Sljivic, Lukovic, Mijatovic

Danimarca (3-4-3): Andresen; Lauritsen, Nielsen, Vraa-Jensen; Froholdt, Hojlund, Jorgensenm, Hogsberg; Byskov, Hojulund, Daghim

Note: ammoniti Simic (SER), E.Hojlund (DAN), Mijatovic (SER), Nielsen (DAN)