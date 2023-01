A. Bocci sul CorSera: "Il Milan e il vizio di non chiudere le partite"

MilanNews.it

Sulle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci ha commentato così la vittoria del Milan contro la Salernitana: "Il Milan ha ricominciato da dove aveva finito, nel segno dei soliti ragazzi rampanti, Leao e Tonali, che Pioli ha aspettato, coccolato e lanciato. Una partita strana, che la seconda della classe ha prima dominato e poi rischiato di buttare via per le parate del debuttante Ochoa ma anche per il vizio assurdo di non riuscire a chiuderla. Il cinismo è una qualità indispensabile per dare la caccia al Napoli".