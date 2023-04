A Bologna torna Florenzi dall'inizio, ultima da titolare risaliva al 30 agosto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel Milan atteso nel pomeriggio allo stadio Dall'Ara dovrebbe trovare spazio dall'inizio anche Alessandro Florenzi, che prenderà il posto di Davide Calabria sulla fascia destra. Contro il Bologna diventerebbe quindi una gara importante per l'ex Roma, che non gioca da titolare dalla fatidica partita del 30 agosto 2022 contro il Sassuolo, quando rimediò un grave infortunio alla coscia che l'ha tenuto fuori per gran parte della stagione.