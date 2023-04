A.Canovi sul derby di Champions: "Non c’è una favorita. Sarà una sfida tutto da vivere"

MilanNews.it

A Tuttomercatoweb, l’operatore di mercato Alessandro Canovi ha parlato così del derby di Champions League tra Milan e Inter: "Non c’è una favorita. Sarà un derby tutto da vivere. Già di per se una semifinale di Champions è complicata. Stanno soffrendo in campionato, ma l’Inter ha fatto fuori squadre importanti in Champions così come il Milan”.