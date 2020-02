A Cascia suora clausura tifa 'diavolo' nel derby di Milano

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 6 FEB - "Chi vincerà domenica? Il cuore dice Milan, ma se l'Inter sarà più forte tanto di cappello": è un pronostico 'particolare' quello sul derby in programma domenica, perché arriva da suor Giacomina Stuani, monaca di clausura del monastero di Santa Rita a Cascia. Che tifa per il "diavolo", quello rossonero, ma 'gioca' per la squadra di Dio. La religiosa arriva dalla provincia di Mantova, prima che "il Signore la chiamasse", a 38 anni, aveva dedicato la sua vita al calcio e alla pallavolo. Aveva anche un lavoro fisso all'Agenzia delle entrate, che ora le torna utile per far quadrare i conti del monastero. La passione per il calcio e per le altre discipline sportive è ancora oggi intatta in lei, "perché fare sport è bello, è sano, è occasione di fraternità e condivisione". Raggiunta dall'ANSA nel chiostro del monastero ha dato volentieri due calci a un pallone e nonostante i sandali ai piedi, il "tocco" è rimasto quello di un tempo. (ANSA).