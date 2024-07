A Coverciano 40 giovani calciatori e calciatrici ucraini classe 2010, 2011 e 2012

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Quaranta giovani calciatori e calciatrici ucraini classe 2010, 2011 e 2012, accompagnati da dieci allenatori e allenatrici e da un rappresentante della federcalcio ucraina, hanno avuto la possibilità di lasciarsi alle spalle per qualche giorno dagli orrori della guerra, allenandosi nel Centro tecnico federale di Coverciano dal 5 fino al 15 luglio. Questa mattina c'è stata la consegna a tutti degli attestati di partecipazione. L'iniziativa, che è stata attuata grazie al 'cooperation agreement' firmato a febbraio dai presidenti della Figc e della federcalcio ucraina, Gabriele Gravina e Andrii Shevchenko, ha coinvolto ragazzi e ragazze tesserati per la federazione ucraina provenienti dalle aree più colpite dal conflitto in corso, quali Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia e Mykolaiv. "Siamo orgogliosi del messaggio di cui è simbolo Coverciano in questi giorni - ha dichiarato Gravina -e siamo onorati che la Figc sia stata la prima realtà europea a ospitare bambine e bambini ucraini in virtù di una bellissima progettualità ideata da un amico dell'Italia come Shevchenko.

Il calcio è un veicolo straordinario di pace e di amicizia, crediamo fortemente nelle iniziative di cooperazione e, come fatto sin dall'inizio del conflitto, continueremo a sostenere gli amici ucraini". Oltre alle attività sul campo per i giovani atleti guidate dai tecnici nazionali e regionali del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, i tecnici ucraini hanno potuto seguire dei workshop formativi coordinati dalla struttura centrale dell'Sgs con il supporto del Settore Tecnico. (ANSA).