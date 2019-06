A Coverciano la Special Cup IV categoria

(ANSA) - MILANO, 3 GIU - Il centro federale di Coverciano si apre alla Quarta Categoria, ospitando dal 21 al 23 giugno la prima edizione della 'Special Cup 2019 sponsored by Olmedo', con in campo le 12 squadre vincitrici dei tornei regionali del campionato per giocatori con disabilità, sostenuto da Lega Serie A e Figc e finanziato anche dalle multe inflitte dal giudice sportivo. Durante la tre giorni di Coverciano è previsto il Master Special Coach, momento formativo per un centinaio di allenatori, e sono invitate alcune squadre straniere per avviare un dialogo su una competizione internazionale. Il 26 giugno i campioni d'Italia saranno accolti alla Camera, mentre dal 28 al 30 a Ponte in Valtellina (Sondrio), si sfideranno per il titolo nazionale le vincitrici dei tornei regionali di Quinta e Sesta Categoria. "Iniziative come queste inorgogliscono il nostro lavoro quotidiano", ha commentato il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè.