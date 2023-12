A febbraio i playoff. E poi? Tutte le date dell'Europa League

vedi letture

Playoff: 15 e 22 febbraio 2024

Ottavi di finale: 7 e 14 marzo 2024

Quarti di finale: 11 e 18 aprile 2024

Semifinali: 2 e 9 maggio 2024

Finale: 22 maggio 2024 - Dublin Arena, Dublino (Irlanda).

LE REGOLA DEI PLAYOFF

Il Milan affronterà il Rennes per gli ottavi di Europa League.

Ecco alcuni dettagli degli spareggi:

- le date della due partite sono 15 febbraio (andata) e 22 febbraio (ritorno)

- ricordiamo che è stata abolita la cosiddetta regola "dei gol in trasferta". In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta da ciascuna squadra. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre sono ancora in parità, si tireranno i calci di rigore.

- le vincenti degli otto spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati il 23 febbraio.