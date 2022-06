A giorni l'incontro Ibra-dirigenza: lo svedese vuole continuare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport e come già anticipato più volte nelle ultime settimane, a giorni dovrebbe esserci il tanto atteso incontro tra dirigenza e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è operato al ginocchio all'indomani della festa Scudetto in Duomo e sta già lavorando per essere in campo verso gennaio 2023. Nell'incontro con Maldini e Massara si parlerà di come impostare il contratto del fuoriclasse rossonero, probabilmente a gettoni. Una cosa è certa, Ibra vuole continuare soprattutto se il suo ginocchio glielo permetterà.