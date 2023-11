A Lecce ogni giorno è San Martino... Ma è il Milan che vuole continuare a inebriarsi. La probabile formazione

vedi letture

Lecce-Milan, sfida in programma oggi alle 15:00, si giocherà nel giorno dedicato a San Martino, alla cui festa la popolazione leccese è molto devota tanto da intitolare al santo uno dei cori storici della curva salentina; esso recita così: "[...] per noi ogni giorno è San Martino. Noi siamo meridionali, amanti del buon vino, io sono e sarò sempre salentino". I festeggiamenti, dunque, sono, in questo giorno, tutti rivolti al frutto della vite, sinonimo di allegria e di felicità. Ma in Lecce-Milan sono più i rossoneri che vorrebbero continuare nel loro (positivo) stato di ebbrezza...

L'ebbrezza, naturalmente, è derivata dalla splendida vittoria contro il Paris Saint-Germain di martedì in un San Siro magnifico, arrivata con una prestazione eccezionale tecnicamente e tatticamente grazie, soprattutto, alla voglia e alla mentalità portate sul campo da Giroud e compagni. Dopo un periodo complicatissimo, il Milan ha trovato la svolta proprio martedì: 4-2-3-1 con Loftus-Cheek trequartista, più spazio a Leao e Theo Hernandez per cavalcare sulla fascia e più copertura difensiva con il duo di mediani. Ci si è lasciati alle spalle il periodo nero tra Juventus e Udinese e, ora, ovviamente, si vuole continuare su questo inebrio post sbornia col PSG.Dopo la vittoria in Champions League contro il Psg, il Milan deve tornare a vincere anche in campionato e, per farlo, Stefano Pioli confermerà a Lecce il “nuovo” 4-2-3-1 con Loftus-Cheek trequartista e il solo cambio Chukwueze-Pulisic a causa dell’infortunio dell’americano. In porta Maignan. Difesa a 4 con Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Reijnders e Musah in mediana, anche se Krunic potrebbe far rifiatare uno dei due. Davanti Giroud, supportato da Leao a sinistra e i già citati Chukwueze e Loftus-Cheek