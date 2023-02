A Monza arbitrerà Rapuano, i precedenti in stagione con il Milan

MilanNews.it

Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini l'arbitro di Monza-Milan, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A in programma questo pomeriggio all'U-Power Stadium. Il fischietto romagnolo ha già diretto per due volte in questa stagione i rossoneri, che sotto la sua guida hanno pareggiato in campionato in casa della Cremonese perdendo a San Siro la sfida di Coppa Italia con il Torino.