A. Orlando: "I rossoneri possono trovare la giornata positiva dei loro campioni, che sono tanti, come le giornate di blackout"

L'ex difensore Alessandro Orlando, che ha vestito anche la maglia rossonera, ai microfoni di Radio Dance City4You, ha parlato della gara tra Bologna e Milan in programma al Dall'Ara alle 20.45 di domani e valida per il recupero della 9a giornata di Serie A. Queste le sue parole: "Sicuramente, sarà uno spareggio. È una partita di recupero, dove entrambe le squadre hanno 41 punti. Credo sia giusto che abbiano ancora ambizioni per piazzamenti europei. Un'eventuale sconfitta di una delle due squadre escluderebbe quasi del tutto la compagine perdente dalla corsa al quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione alla Champions League.

Ritrovarsi a fine giornata a 44 punti, contro i 49 punti della Juventus, renderebbe ancora fattibile l'aggancio al quarto posto. In questo momento, Bologna e Milan hanno alti e bassi. Il Bologna, aldilà della sconfitta di Parma, secondo me, sta attraversando un momento migliore rispetto a quello del Milan, che è una squadra che va a corrente alternata. I rossoneri possono trovare la giornata positiva dei loro campioni, che sono tanti, come le giornate di blackout. Al momento, vedo leggermente favorito il Bologna, anche perché gioca in casa, ma si tratta di una sorta di spareggio per la qualificazione a una coppa europea".