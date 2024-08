A Piccoli risponde Cutrone: Cagliari-Como finisce 1-1

Finisce in pareggio Cagliari-Como, partita del lunedì di Serie A alle 18.30. I padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con gol di Piccoli di testa, pareggia nel secondo l’ex Milan Cutrone. Primo punto per Fabregas, secondo pareggio di fila dopo quello con la Roma per Nicola.

La Serie A continua in serata con la Juventus protagonista.