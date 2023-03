A Pioli piace il nuovo ruolo di Leao: "Possiamo servirlo meglio, è il più libero nei movimenti"

Leao esterno o Leao più centrale, uno dei dibattiti a tema Milan degli ultimi tempi. A mister Pioli piace molto la nuova posizione del portoghese e ne parla così in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana:

Come si può sfruttrare meglio Leao nella nnuova posizione? "Possiamo migliorare soprattutto nel servirlo meglio, a Londra ha fatto 4-5 movimenti in profondità nel primo tempo che se l'avessimo servito bene si sarebbe trovato quasi sicuramente di fronte al portiere. Tutti possono fare ancora di più. Rafa si è mosso molto bene. Abbiamo trovato pochi spazi nel primo tempo, non lo abbiamo servito con i tempi giusti. Continuo a dirvi che Rafa è il giocatore più libero nei movimenti, deve cercare spazi e soluzioni offensive. La Salernitana è una squadra compatta, noi dobbiamo essere bravi a capire dove trovare le soluzioni".