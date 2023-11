A San Siro niente "Pioli is on fire", il tecnico: "Scelta condivisa, troviamo nuovi stimoli"

vedi letture

Prima della partita con il Psg, a San Siro non è stata messa la canzone dedicata all'allenatore. "Pioli is on fire" dall'anno dello scudetto era diventato un'abitudine nello stadio di casa.

Non c'è stato il Pioli is on fire oggi...

"È stata una scelta condivisa con i miei dirigenti. Dobbiamo trovare nuovi stimoli, ricordando ciò che abbiamo vissuto, ma trovando nuovi stimoli".