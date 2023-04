A. Serena: "Giroud è funzionale per lo sviluppo del gioco del Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Aldo Serena, ex attaccante rossonero, intervistato da Il Mattino, ha parlato così di Victor Osimhen e di Olivier Giroud: "Sono due centravanti diversi e tutti e due decisivi per le loro squadre: Giroud sviluppa al meglio le sue capacità in area di rigore grazie alla sua fisicità perchè è potente fisicamente ed è difficile da spostare per i difensori avversari. Osimhen invece è pericoloso anche lontano dall’area di rigore per la sua falcata e la capacità di puntare palla al piede in profondità. Tutti e due sono molto forti nei colpi di testa, Osimhen come caratteristiche è più completo perchè può sfruttare sia la fisicità che la velocità.