A.Serena su Napoli e Milan: "Diverso rendimento dei nuovi acquisti: Kim e Kvara perferti, quelli rossoneri hanno fatto fatica"

Nell'intervista rilasciata a Il Mattino, l'ex rossonero Aldo Serena ha parlato così di Luciano Spalletti e Stefano Pioli, due allenatore dalla mentalità offensiva: "Non a caso sono arrivati con merito ai quarti di finale di Champions League. La differenza tra Napoli e Milan in campionato è stata determinata soprattutto dal rendimento diverso dei nuovi acquisti delle due squadre: quelli azzurri, come Kim e Kvaratskhelia sono stati perfetti, quelli rossoneri hanno fatto fatica. Per questo confronto di Champions League il Milan ha ritrovato più convinzioni di potercela fare dopo la vittoria per 4-0 al Maradona in campionato".