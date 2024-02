A sinistra il Milan spinge e gode: ancora un assist per Theo Hernandez

Dopo la solita partita di spazi concessi, occasioni e purtroppo contornata da fragilità difensive, il Milan perde 3-2 in casa del Rennes ma passa il turno di Europa League, qualificandosi così per gli ottavi di finale (domani alle 12 il sorteggio). Una prestazione poco attenta e troppo confusionaria dei rossoneri d'Italia, che per due volte sono bravi a reagire allo svantaggio firmato da Benjamin Bourigeaud, autore di una tripletta. Con un assist per Jovic nel primo tempo, Theo Hernandez è stato sicuramente uno dei più positivi tra le file del Milan questa sera: un breve focus sui numeri stagionali del francese.

Infatti, con quello collezionato per Jovic, Theo sale così a quota 8 assist in stagione, sei nel 2024.