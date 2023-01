A tre anni dal ritorno al Milan, Ibrahimovic a -8 dai 100 gol in maglia rossonera

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic ha una voglia matta di tornare a giocare anche perchè ha alcuni record personali da raggiungere, compreso il traguardo dei 100 gol con la maglia del Milan: l'attaccante svedese è infatti a quota 92 reti in rossonero in 159 presenze, dunque è a -8 dalla tripla cifra. Non sarà facile, ma per Ibra nulla è impossibile.