A Udine contro i tabù: Cioffi e il rendimento in trasferta

vedi letture

Il Milan domani sera sarà in Friuli per sfidare l'Udinese: seconda giornata del girone di ritorno, calcio di inizio alle ore 20.45. I rossoneri sfideranno alcuni tabù, uno dei quali è proprio la squadra bianconera contro cui storicamente il Diavolo fatica. All'andata a San Siro hanno vinto i friulani e anche l'anno scorso - a marzo - per 3-1. Contro il loro allenatore, Gabriele Cioffi, il Milan non ha mai vinto: due pareggi e una sconfitta.

Inoltre c'è da migliorare anche il rendimento in trasferta. Stando al Corriere dello Sport il Milan è la sesta peggior difesa esterna di tutto il campionato. Sono addirittura sedici i gol incassati e solamente tre clean sheet portati a casa (Bologna, Genoa ed Empoli).