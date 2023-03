A Vicenza inaugurata la statua i bronzo dedicata a Paolo Rossi

Fonte: ANSA

Erano presenti anche la moglie di Paolo Rossi con il figlio Alessandro, lo scultore e artista Domenico Sepe, i titolari della fonderia artistica Guastini di Gambellara (Vicenza) e gli ex compagni di Pablito, in rappresentanza del Real Vicenza. Ideata dall'artista Domenico Sepe, la statua, a grandezza naturale, è rivolta verso il centro della città, a conferma del legame tra Paolo Rossi e Vicenza, e indossa la maglia biancorossa numero 9, in ricordo del numero della maglia di Pablito quando militava nelle file del Lanerossi. La scelta di scoprire l'opera oggi non è casuale: il 9 marzo 1902 è stato fondato, infatti, il Vicenza che all'epoca si chiamava Associazione del Calcio in Vicenza (Acivi) e che oggi festeggia il 121° compleanno. (ANSA).