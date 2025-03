A Viola risponde Conet: l'anticipo di Serie A tra Cagliari e Genoa finisce 1 a 1

vedi letture

Al triplice fischio di Cagliari-Genoa l'Unipol Domus fischia. Perché il Cagliari dura un solo tempo. E, anche se per 45' è superiore al Genoa, non basta ai suoi sostenitori. Perché non basta per i tre punti. Viola vale l'1-0 al 18', in un primo tempo dominato dai sardi. Ma la ripresa è tutt'altra storia e il Grifone se la prende, tutta: dopo due minuti col gol di Cornet e anche per (quasi) tutto il tempo dopo. Una frazione di gioco per uno, un punto per uno: più felice il Genoa, un po' meno il Cagliari, che comunque muove la classifica.

Cagliari, che partenza

Inizio aggressivo del Cagliari, alla ricerca di punti salvezza dopo la settimana in ritiro. La determinazione della squadra di Nicola piace all'Unipol Domus, che applaude fin dai primi minuti. Ed esplode alla rete di Piccoli dopo 10 minuti, una gioia che però viene strozzata in gola nel giro di qualche secondo: bandierina alta, fuorigioco del bomber rossoblù. Davvero di qualche centimetro, forse anche meno. Che beffa. Ma la formazione sarda non si scoraggia e continua a macinare gioco.

Piccoli assist-man, Viola goleador

Al 18', poi, i canoni si stravolgono. Nel senso che il Cagliari passa meritatamente, ma i due attaccanti si scambiano i ruoli. Su un contropiede la palla viene data in verticale a Piccoli, che spalle alla porta fa un gran lavoro e si mette addosso i panni dell'assist-man con un bel passaggio, coi tempi giusti, per Viola; quest'ultimo invece si improvvisa bomber e davanti a Leali non sbaglia, trovando il colpo vincente all'angolino. Dopo il gol, nonostante l'infortunio di Coman, il copione rimane lo stesso: il Cagliari fa la partita, Caprile non viene mai impegnato dal Genoa, che solo con Ekuban nel finale crea un brivido ai tifosi di casa. Ma il primo tempo si chiude sull'1-0.

Tutta un'altra ripresa

Il secondo tempo è tutta un'altra storia. Vieira inserisce Zanoli per Norton-Cuffy, il Genoa approccia in maniera totalmente differente e dopo due minuti trova pure il pareggio con Cornet. Miretti va in verticale per Ekuban: bravo l'attaccante a servire di prima, con un rasoterra, il suo compagno che, di prima intenzione, supera Caprile rimettendo in equilibrio l'incontro. E non è finita qui, perché per una buona mezzora c'è sempre e solo il Grifone: De Winter spreca da ottima posizione il cross di Martin, Pinamonti finisce al tappeto e protesta in area di rigore, gli esterni sfondano più e più volte. E rientra anche Malinovsky, 167 giorni dopo il grave infortunio: un'altra bella notizia nel secondo tempo dei liguri.

Solo accenni di reazione: finisce 1-1

La prima reazione non arriva prima della mezzora, in più senza chissà quale veemenza. Il Genoa continua a farsi preferire, ma non si fa più pericoloso. Il Cagliari mette paura solo a meno di dieci dalla fine con un tiro di Piccoli che trova il braccio di Vasquez, ma attaccato al corpo. Stop. Finisce 1-1 e forse è giusto così: un tempo per uno.