A Wembley Mattarella e Valentina Vezzali. E da Wimbledon arriva Berrettini a tifare Italia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Wembley questa sera per sostenere da vicino gli azzurro. Arrivo intorno alle 17, il rientro a Roma è previsto dopo la gara e la delegazione che lo accompagna sarà snellissima. Non ci sarà il Premier Mario Draghi, il Governo sarà rappresentato da Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport. Un ospite speciale sarà Matteo Berrettini, che dopo la finale di Wimbledon sarà a Wembley per tifare la Nazionale azzurra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport