Abatantuono: "Ibra e Giroud straordinari, ma il Milan cerca ancora un altro centravanti"

Diego Abatantuono, attore e storico tifoso milanista, è intervenuto a Sky Sport 24 commentando la condizione di alcuni giocatori: “Ibrahimovic e Giroud sono un po’ attempati, pur essendo due giocatori straordinari. Il Milan è sempre alla ricerca di un altro centravanti. Ci sono dei giocatori che si adeguano e in certi momenti rendono al meglio, ma una squadra non va costruita così. In un gruppo devono esserci dei ruoli ben definiti. Il Milan ha avuto diverse difficoltà, superato fino ad adesso dall’ottimo lavoro di Pioli ma non so quanto potremo andare avanti”.