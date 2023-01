Abate a MilanTv: "Napoli venuto qua mettendosi 90 minuti dietro la palla. Felicissimo per i miei ragazzi"

MilanNews.it

Intervistato ai microfoni di MilanTv, Mister Ignazio Abate, allenatore della Primavera del Milan, ha commentato così il pareggio di oggi con il Napoli arrivato all'ultimo secondo: "Siamo rammaricati di non aver portato a casa i tre punti, però, per come si era messa la partita bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo riacciuffato alla fine, però devo dire che i ragazzi hanno fatto un'ottima partita, un grandissimo primo tempo per mole di gioco, per occasioni create, abbiamo creato tre o quattro occasioni nitide, non siamo riusciti a sbloccarla e poi abbiamo commesso una disattenzione, siamo andati sotto e purtroppo abbiamo preso gol dopo un minuto al mezzo del secondo tempo e ci siamo dovuti adattare alla partita. Una partita sporca nel secondo tempo, difficile, intensa però i ragazzi ci hanno messo sempre qualità, ordine e cuore ed è la prima partita che rimontiamo, specialmente sotto di due gol. Sono veramente felice per i ragazzi".

Sul Napoli: "I nostri avversari sono venuti qua mettendosi tutti i 90 minuti dietro la palla. Era difficile creare spazi, però devo dire che il primo tempo siamo sicuramente andati bene, poi andando sotto gli spazi si sono ridotti e abbiamo avuto un po' troppo frenesia quando arrivavamo sulla trequarti. Ci voleva una giocata di qualità negli ultimi 30 metri, ma i ragazzi per 90 minuti hanno cercato sempre di macinare gioco con ordine, con le nostre idee, con i nostri principi, quindi hanno fatto veramente una buonissima prestazione, ricordando che abbiamo cinque o sei assenze pesanti. Sono felice, adesso ricarichiamo le pile: abbiamo bisogno di giocare una partita importante dopo tanto tempo di pausa e ci prepareremo al derby".

Sui tanti giovani in campo: "Sicuramente motivo d'orgoglio, sono felicissimo per loro. Due o tre anni di differenza è tantissimo, già un anno è tanto, figurati due o tre anni. Giocavamo con tre 2006, loro avevano tanti 2004 e 2003, quindi potete immaginare che non è sicuramente facile, specialmente dal punto di vista dell'esperienza e dal punto di vista fisico. I ragazzi si sono comportati bene, hanno tenuto botta con entusiasmo, con qualità e se sono bravi è giusto che giochino per accorciare un po' il loro percorso di di crescita, sperando un domani di vedere qualche ragazzo in qualche palcoscenico importante".