Abate a Sky: "Ci davano per spacciati questa sera. Le chiacchiere ci hanno caricato ancora di più. Amarezza per il pareggio arrivato nel finale"

Ignazio Abate ha parlato a Sky Sport dopo Lazio-Milan: “C’è amarezza per come è arrivato il loro gol negli ultimi minuti. Siamo venuti a Roma in emergenza e credo che la squadra si sia comportata bene. Abbiamo fatto una buona partita, purtroppo non è bastato per i tre punti. ci sono tanti aspetti positivi da cui ripartire. Ora proveremo a fare più punti possibili fino alla sosta. Ringrazio Leo e Gattuso per i complimenti, è stata la prima partita in quel ruolo ma ho giocato con compagni forti. Siamo stati molto compatti. Nel primo tempo la Lazio è stata molto aggressiva, nel secondo tempo abbiamo controllato. Ci sono tanti aspetti positivi. Dobbiamo lavorare in questo modo, abbiamo un obiettivo ben preciso in testa. Sappiamo di avere un ottimo potenziale. Carattere? Durante la sosta abbiamo lavorato duramente, l’emergenza ci ha compattato ancora di più. Le chiacchiere ci hanno caricato, ci davano per spacciati ma abbiamo tirato fuori orgoglio e carattere e una buona prestazione. Guardiamo avanti con positività convinti di poter raggiungere l’obiettivo. Ibra? Abbiamo otto partite avanti a noi, per il mercato ci sono Maldini e Leonardo. Sono persone competenti che porteranno il Milan in alto”.