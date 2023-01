Abate: "Se i nostri ragazzi sono bravi è giusto che giochino per accorciare un po' il loro percorso di crescita"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato a MilanTv dopo il pareggio con il Napoli, Ignazio Abate, allenatore della primavera, ha parlato così: "Sicuramente motivo d'orgoglio, sono felicissimo per loro. Due o tre anni di differenza è tantissimo, già un anno è tanto, figurati due o tre anni. Giocavamo con tre 2006, loro avevano tanti 2004 e 2003, quindi potete immaginare che non è sicuramente facile, specialmente dal punto di vista dell'esperienza e dal punto di vista fisico. I ragazzi si sono comportati bene, hanno tenuto botta con entusiasmo, con qualità e se sono bravi è giusto che giochino per accorciare un po' il loro percorso di di crescita, sperando un domani di vedere qualche ragazzo in qualche palcoscenico importante".