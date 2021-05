Abate su Ibrahimovic: "Averlo o non averlo fa la differenza perché lui sposta gli equilibri"

Ignazio Abate, sul canale Twitch del Milan, ha parlato dei rossoneri rispondendo alle domande che gli sono state sottoposte. Ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic: “Non è più il giocatore di 10 anni fa, però quello che ha dato al Milan a livello mentale, carismatico e di convinzione, non ha precedenti secondo me. Lui ha una grande dote che è l’umiltà. È tornato in punta di piedi, ma poi in campo si trasforma e non vuole mai perdere. In allenamento è sempre davanti al gruppo perché vuole dimostrare agli altri come si fa a raggiungere degli obiettivi. Se uno ha vinto tanti trofei come ha vinto lui, non ci sono segreti, bisogna andare a tremila allora tutti i giorni. Avere o non avere Ibrahimovic, fa la differenza perché sposta gli equilibri. Quando quest’anno il Milan ha giocato senza di lui per poche partite è riuscito a sopperire alla mancanza, ma nel ritorno quando è mancato di più, l’assenza si è sentita e come”.