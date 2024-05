Abate su Pioli: "Lo devo solo ringraziare, mi ha fatto crescere in questi due anni intensi e belli. Fonseca? Non lo conosco..."

vedi letture

Ignazio Abate, ormai ex allenatore del Milan Primavera, è intervenuto a margine del Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW: "Questo premio mi inorgoglisce, lo condivido assolutamente con tutto il settore giovanile del Milan, con il mio staff e naturalmente con i ragazzi".

Che cosa le lascia questa esperienza al Milan?

"È un'esperienza bellissima, sono stati due anni intensi e belli, lavorare con i giovani ti arricchisce, anche umanamente. La Youth League ti permette di confrontarti con realtà di primo livello in Europea e abbiamo avuto la fortuna di farla, io e i ragazzi ce la porteremo dentro".

Che cosa pensa dell'addio di Pioli?

"Lo devo solo ringraziare, sono stati due anni belli, nei quali ho avuto la fortuna di stare a stretto contatto con lui. Mi ha fatto crescere, ci siamo confrontati spesso e, mai come quest'anno, 5 o 6 dei miei ragazzi sono passati in prima squadra e sono contento abbiano dato una mano. È una cosa incredibile, nessuno in Europa ne ha portati così tanti in pianta stabile in prima squadra. Al mister sono legato, gli faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro".

Le piace Fonseca?

"Non lo so, non lo conosco, vedremo le scelte che farà la società".