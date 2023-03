Abate sul giorno dell'addio a San Siro: "Se ho vissuto quella giornata è merito di Gattuso"

MilanNews.it

Ignazio Abate, allenatore della primavera del Milan che tra tre settimane si giocherà la final four di Youth League, è stato intervistato in esclusiva da Sportitalia e ha parlato così del giorno del suo addio a San Siro: "Non me lo sarei aspettato. Sapevo di dover lasciare il Milan, anche se speravo fino all'ultimo di far ricredere la società. Fu Rino che lo comunicò nella conferenza pre partita. Soffrivo di pubalgia, e le ultime settimane mi allenavo solo il sabato. Quella settimana, fino a venerdì, stavo malissimo.