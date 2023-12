"Abbiamo fatto così nell'ultimo mercato": Moncada spiega il lavoro con Pioli per il calciomercato

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato una intervista a MilanTV.

Ci racconti come siete strutturati ora a livello di scouting?

“Per la maggior parte sono qua in Italia. È importante avere anche qualche scout straniero, che ti lasciano sempre un altro tipo di visione. Non possiamo sempre andare dappertutto, non possiamo viaggiare ovunque perché non abbiamo sempre il tempo. Oggi il mio ruolo è di Direttore Tecnico. Oggi facciamo tanti meeting e abbiamo tutte le relazioni e i report su un database. Quando abbiamo fatto tutto il lavoro video, scouting live e data, che è importante anche, io parlo direttamente con gli staff e con mister Pioli per poter dire che ad esempio qua va questo terzino destro, o un sinistro, o un centrale interessante. Vedo cosa ne pensano così si crea subito un rapporto. Abbiamo fatto così nell’ultimo mercato in estate. Abbiamo lavorato su un profilo di giocatore fisicamente forte, veloce, potente. È il tipo di giocatori che vogliamo prendere. Dipende poi anche dal mercato, da come possiamo sviluppare la squadra, da che soluzioni ci sono, dal budget e da tante cose. L’importante però è lavorare con staff e mister, alla fine facciamo la stessa cosa e vogliamo avere la stessa squadra insieme”.