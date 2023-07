Abbonamenti Milan 2023-2024: alle 12 la chiusura. I dettagli

MilanNews.it

L'inizio della Stagione Sportiva 2023/24 si avvicina, così come il semaforo verde del 10 luglio con il raduno della Prima Squadra maschile a Milanello per il primo allenamento di quella che si presenta come una stagione avvincente ed emozionante, da vivere tutti insieme.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Mancano poco più di 5 ore alla chiusura della campagna abbonamenti 2023/24, con gli ultimissimi posti ancora disponibili su abbonamenti.acmilan.com, presso la biglietteria di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket: il countdown verso il tutto esaurito scadrà nella giornata di venerdì 7 luglio 2023 alle 12.00.

WAITING LIST

Contestualmente, dalle 12.00 di venerdì 7 luglio, per tutti i tifosi che non sono riusciti a sottoscrivere l'abbonamento 2023/24 sarà aperta la Waiting List per la stagione 24/25. Per iscriversi, sarà sufficiente inserire i propri dati nel form disponibile sul sito abbonamenti.acmilan.com. Gli iscritti avranno la possibilità di abbonarsi alla stagione 2024/25, approfittando di una fase di vendita dedicata.