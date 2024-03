Abbraccio Maldini-Donnarumma, il portiere: "Abbiamo un rapporto straordinario"

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale ed ex portiere del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine dell'amichevole tra Venezuela e Italia finita con il risultato di 2-1 per gli azzurri: "Sono contento, soprattutto per la squadra. Sapevamo che sfidare una nazionale sudamericana non era facile, una squadra fisica e non a caso ci sono stati tanti falli. Questa partita ci servirà per il futuro, per sistemare alcune situazioni e arrivare pronti alle partite che conteranno. Abbiamo avuto pochissimo tempo e ora questo tempo che abbiamo a disposizione dobbiamo sfruttarlo per prendere tutte le informazioni possibili che mister vuole".

A fine partita abbiamo visto un lungo abbraccio con Maldini

Sì, abbiamo un rapporto straordinario, ci sentiamo sempre e mi ha fatto davvero piacere vederlo, non sapevo fosse qui".

Negli scorsi giorni hai parlato a lungo con Sinner

"Lo conosco già da un po', ci sentiamo spesso e sapevo sarebbe venuto a trovarci. Si allena sempre al massimo, sicuramente è da prendere da esempio. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo".