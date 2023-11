Abisso arbitra Lecce-Milan: si tratta del decimo incrocio con i rossoneri. Il bilancio

L'arbitro della prossima sfida del Milan in campionato, in casa del Lecce sabato alle 15, sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano è al decimo incrocio con i rossoneri. Nei nove precedenti, tutti in Serie A di cui ben quattro con il Cagliari, il Milan ha vinto 6 volte, perso due e pareggiato in un'occasione. L'ultima volta il Milan di Pioli, poco più di un anno fa, perdeva in casa del Torino per 2-1, nel corso dello scorso campionato.