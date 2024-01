Abodi: "Chiedo al calcio impegno per fare il salto di qualità"

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 12 GEN - "Ho chiesto che nascano interlocuzioni più strutturate, un piano industriale per sapere di cosa c'è bisogno, ma soprattutto l'impegno che il calcio vuole assumersi per fare un salto di qualità". Lo ha detto il ministro per lo Sport Andrea Abodi a margine della sua visita a Castiglion Fiorentino (Arezzo) per la commemorazione del motociclista Fabrizio Meoni. Abodi ne ha parlato coi cronisti anche riguardo alle polemiche sui contributi al mondo del calcio. "C'è una sovrapposizione dei campionati, un calendario troppo intenso, si combina male con quello internazionale", "c'è un tema legato all'indebitamento che non è gestito e che ogni anno si appesantisce ulteriormente, c'è una tema che riguarda gli stadi che è sotto gli occhi di tutti - ha elencato Abodi - stiamo cercando di trovare un metodo di lavoro che metta ognuno di fronte alle proprie responsabilità. C'è troppa burocrazia o comunque c'è difficoltà a poter intraprendere una strada".

"Firenze ne è la testimonianza plastica - conclude -, una burocrazia che si contrappone ad una volontà significativa di investire. Commisso lo ha dimostrato a Bagno a Ripoli dove ha investito risorse. Questo testimonia la capacità di autofinanziarsi e noi dobbiamo mettere in condizione, chi può, di farlo". (ANSA).