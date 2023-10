Abodi commenta le voci sulle possibili dimissioni di Gravina

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Questa è una posizione della Lega e di altri parlamentari, ma in questo momento io mi sono concentrato sulle emergenze. Sono abituato a rispettare la posizione degli altri, tanto più dei partner". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento Ceo for Life a Roma commentando la richiesta della Lega di dimissioni di Gabriele Gravina da presidente della Federcalcio dopo lo scandalo delle scommesse. "Il mio compito non è condividere un'opinione ma fare in modo che si possa trovare una soluzione a certe patologie emerse", ha proseguito Abodi. (ANSA).