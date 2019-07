Abodi: "E' giunto il momento di rifare gli stadi"

Lunga intervista quella che Andrea Abodi, ex presidente della Lega B e ora presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo ha rilasciato al Corriere dello Sport. Toccando lo spinoso tema degli impianti sportivi italiani da riqualificare:

"Partecipare ai progetti di riqualificazione degli stadi e realizzazione di nuovi impianti non solo nei nostri ruoli consueti di consulente finanziario e e di canale di finanziamento. Possiamo seguire l’iter dall’inizio attraverso una piattaforma tecnica, coordinare le operazioni sin dalle fasi di stesura del piano di fattibilità, arrivare a valutare la partecipazione in equity al rischio d’impresa. Una frontiera nuova, che può cambiare il modo in cui in Italia si guarda a iniziative di questo genere. E’ giusto che ogni società scelga i professionisti che ritiene appropriati, in base ai profili artistico-culturali del territorio e ai gusti del soggetto promotore. Il Credito Sportivo farà da regista, da aggregatore, oltre a valutare che le iniziative siano finanziabili e la gestione sostenibile nel tempo".

Conclude: "Credo che la cosiddetta "legge stadi" di fine 2013 , che in effetti riguarda tutte infrastrutture sportive, con le modifiche del 2017 vada sfruttata a fondo. Forse potrà essere migliorata, ma intanto utilizziamola. Una batteria di stadi nuovi o riqualificati - e per gran parte parliamo di rinnovare l’esistente - permetterà anche di avere le carte in regola per meritare grandi avvenimenti internazionali, come l'Europeo 2028".