Abodi fiducioso: "A Roma e a Milano almeno uno nuovo stadio"

Il ministro dello sport Andrea Abodi, ha parlato così nel corso dell'evento MF-MIilano e Finanza di Euro 2032 Queste le dichirazioni a "Calcio&Finanza" Sulla situazione strutture sportive in Italia: "Abbiamo assolutamente bisogno di rinnovare gli impianti sportivi in Italia. Mi auguro e sono molto fiducioso di vedere almeno un nuovo stadio a Roma o Milano, ma spero che anche in futuro molte città avranno l'importante occasione di modernizzarsi attraverso lo sport, quindi con strutture nuove che possano essere fondamentali per l'unione tra sport e zone urbanistiche".