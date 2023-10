Abodi: "Italia-Turchia? Con sport si recuperano spazi democrazia"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Con Gravina abbiamo talmente tante cose da dirci che dovremmo stare qui delle giornate. Io spero che oltre alle cose che ci diciamo, che porteranno certamente dei frutti, che questi frutti si comincino a vedere. Vogliamo migliorare il sistema, abbiamo tutti lo stesso obbiettivo. Anche se in questi mesi ci siamo parlati un po' poco, abbiamo compreso che dobbiamo relazionarci in maniera più sistematica e quotidiana". Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi a margine della presentazione del progetto Foce al Coni, dove ha poi parlato a lungo con il numero uno della Figc Gabriele Gravina.

Il ministro ha poi parlato della candidatura congiunta con la Turchia per Euro 2032 e le critiche per le restrizioni alle libertà nel paese del presdiente Erdogan. "Io penso che questo valga anche per altre nazioni dove si è giocato, come i mondiali in Qatar o come la Supercoppa in Arabia Saudita - dice Abodi . Ma io penso che sia una cosa positiva, al di là della scelta della federazione di presentare una candidatura congiunta anche se con organizzazioni distinte". "Questo è un tema della politica e della geopolitica: comprendere la complessità e anche le arretratezze democratiche e fare in modo che anche attraverso lo sport si possano recuperare spazi di democrazia", conclude Abodi. (ANSA).