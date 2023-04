Abodi: "La grazia di Gravina a Lukaku? E' una decisione giusta"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Su Lukaku penso che Gravina abbia preso la decisione giusta. Ci sono momenti nei quali per un principio sacro come il contrasto a ogni tipo di razzismo o antisemitismo credo che si debbano prendere decisioni straordinarie e simboliche. Di fronte a una decisione che rischiava di vedere danneggiato solo chi è stato fatto oggetto di cori razzisti credo che la scelta del presidente Figc sia stata corretta". Lo ha detto il ministro dello Sport e de Giovani, Andrea Abodi, intervenendo nel corso di una trasmissione di Sky Tg 24, in cui ha parlato della squalifica in Coppa Italia revocata all'interista Romelu Lukaku. Poi Abodi è tornato a parlare anche del caso delle plusvalenze. "Non riguarda una sola squadra, è piuttosto un problema di sistema - le sue parole -. Le regole vanno certamente rispettate.

Chi sbaglia paga, ma c'è il rischio che tutto diventi una partita di calcio, tra tifoserie". Sulla candidatura dell'Italia a Euro 2032 il ministro si è detto "fiducioso. Mi auguro che la Uefa premi il documento che abbiamo presentato". Inevitabile una battuta sul problema stadi in Italia: "in Europa c'è un problema: gli stadi non sono considerati infrastrutture sociali - ha detto Abodi -. I progetti per Firenze e Venezia (esclusi dal Pnrr ndr) non riguardavano solo gli stadi, ma si tratta di progetti più vasti di rigenerazione urbana". (ANSA).