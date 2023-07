Abodi: "La vittoria all'Europeo dell'Italia U19 ci rende orgogliosi"

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Felicità Azzurra! Insieme ad altre vittorie in discipline olimpiche e paralimpiche di immenso valore che ci rendono orgogliosi. Complimenti", così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commenta su twitter la vittoria dell'Italia U19 nell'Europeo di categoria dopo il successo per 1-0 in finale contro il Portogallo. (ANSA).